Aparat de curatat cu inalta presiune HDS 5/11 UX 10649010 | Kärcher

☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Aparat de spalat cu presiune profesional
Cod produs: 1.064-901.0Aparat de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă HDS 5/11 UX. Model de nivel de bază la preț accesibile, cu tambur pentru furtun și furtun de presiune de 15 m, design vertical inovator, foarte mobil și ergonomic.
Numărul fazelor de curent (Ph)
1
Tensiune (V)
230
Frecvență (Hz)
50
Debit transportat (l/h)
450
Presiune de lucru (bar / MPa)
110 / 11
Temperatură (°C)
max. 80
Putere (kW)
2.2
Consumul de ulei de încălzire, încărcare maximă (kg/h)
2.4
Alimentare apa
3/4″
Rezervor combustibil (l)
6.5
Culoarea
antracit
Greutatea cu accesorii (kg)
67.4
Greutate cu ambalaj (kg)
76.6
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
618 x 1163 x 994
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Domenii de utilizare