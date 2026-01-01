☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Aparat de curatat cu inalta presiune HDS 5/11 UX 10649010 | Kärcher

    Curățător cu presiune Kärcher gri, cu roți, mâner galben și tambur pentru furtun.

    Premii și gamă exclusivă

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HDS 5/11 UX

    Cod produs: 1.064-901.0

    Aparat de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă HDS 5/11 UX. Model de nivel de bază la preț accesibile, cu tambur pentru furtun și furtun de presiune de 15 m, design vertical inovator, foarte mobil și ergonomic.