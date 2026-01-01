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    Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 5/13 U Anniversary Edition | Kärcher

    Curățător cu presiune Kärcher, negru, cu roți și mâner ergonomic, vedere laterală.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HDS 5/13 U Anniversary Edition

    Cod produs: 1.064-918.0

    • Model vertical cu economie de spațiu
    • Model entry-level mobil
    • Kärcher 90th Anniversary Edition în negru
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