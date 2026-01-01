Aparat de spalat cu presiune profesionalHDS 5/13 U | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Aparat de spalat cu presiune profesional
Cod produs: 1.064-908.0Aparatul de curăţat cu înaltă presiune cu apă caldă HDS 5/13 U impresionează cu o presiune de lucru de 130 bari. Noul design vertical asigură mobilitate şi ergonomie excepţionale.
Numărul fazelor de curent (Ph)
1
Tensiune (V)
230
Frecvență (Hz)
50
Debit transportat (l/h)
500
Presiune de lucru (bar / MPa)
125 / 12.5
Temperatură (°C)
max. 80
Putere (kW)
2.6
Consumul de ulei de încălzire, încărcare maximă (kg/h)
3.1
Rezervor combustibil (l)
6.5
Culoarea
antracit
Greutatea cu accesorii (kg)
69
Greutate cu ambalaj (kg)
77.2
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
618 x 618 x 994
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
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