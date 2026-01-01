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    Aparat de spalat cu presiune profesionalHDS 5/13 U | Kärcher

    Aspirator Kärcher gri cu roți, mâner și furtun atașat, pe fundal alb.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HDS 5/13 U

    Cod produs: 1.064-908.0

    Aparatul de curăţat cu înaltă presiune cu apă caldă HDS 5/13 U impresionează cu o presiune de lucru de 130 bari. Noul design vertical asigură mobilitate şi ergonomie excepţionale.