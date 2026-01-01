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    Aparat de spalat cu presiune profesionalHDS 5/13 UX | Kärcher

    Curățător cu presiune Kärcher gri, cu roți, mâner galben și tambur pentru furtun.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HDS 5/13 UX

    Cod produs: 1.064-909.0

    Cu o presiune de lucru de 130 bari și tambur încorporat pentru furtun cu furtun de 15 m, aparatul de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă HDS 5/13 UX impresionează printr-un design vertical inovator.