HDS 5/15 UX: modelul de baza din clasa aparatelor de curatat cu apa calda sub presiune impresioneaza prin designul sau inovativ si vertical. Acest tip de design se remarca prin dimensiuni si greutate reduse. Acest fapt face ca aparatul sa fie foarte usor de transportat in masinile de familie si - gratie rotilor mari si manerului- sa fie foarte manevrabil chiar si pe teren dificil. Un randament de curatare extrem de mare este asigurat de combinatia dintre tehnologia patentata a duzelor, suflanta turbo, si randamentul imbunatatit al pompei. Cu pistolul de inalta presiune EASY!Force high-pressure gun, care utilizeaza forta de recul al jetului pentru a reduce la zero forta de sustinere din partea operatorului, cat si cu sistemul de conectori EASY!Lock, ce permite montarea si demontarea cu de pana la cinci ori mai repede fata de conectorii prin insurubare. Usor de utilizat, dotat cu tambur, lance de pulverizare sifurtun de presiune de 15m.

Tambur pentru furtun integrat Depozitare confortabila si sigura a furtunului pentru inalta presiune Garanteaza actionarea ergonomica Timp de pregatire redus Design vertical inovativ Transport usor pentru trepte sau denivelari Roti mari pentru suprafete neatasate Filtru fin pentru apă Protectie eficienta a pompei de inalta presiune impotriva murdaririi Extragere usoara din afara Design compact Transport si depozitare in spațiu redus Pompa protejata impotriva scurgerii si rezervor de combustibil pentru transport in pozitie orizontala Ideal si pentru vehicule de service mai mici Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.