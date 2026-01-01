Economic, puternic și convenabil: HDS 6/14-4 C este o mașină de curățare cu apă caldă de înaltă presiune monofazată din clasa Compact cu motor electric cu 4 poli, răcit cu apă și oferă o gamă largă de caracteristici impresionante. Modul unic eco!efficiency asigură o funcționare eficientă și economică. În timp ce pistolul de înaltă presiune EASY!Force folosește forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de reținere la zero, elementele de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock permit o manipulare de cinci ori mai rapidă decât în cazul conexiunilor cu șuruburi convenționale, fără a pierde din robustețe sau longevitate. Cu Servo Control, puteți regla debitul și presiunea apei direct pe pistolul de declanșare, fără a fi nevoie să-l așezați. Funcționarea practică cu un singur buton și compartimentele practice de depozitare pentru duze și alte accesorii și unelte demonstrează conceptul de operare sofisticat. Mașina este, de asemenea, echipată cu roți mari și o rolă de direcție, care asigură un nivel ridicat de mobilitate, și dispune de un șasiu robust cu rezervoare integrate pentru combustibil și agenți de curățare.

Rentabilitate Modul eco!efficiency - economic si ecologic si in timpul perioadelor indelungate de folosire Reduce consumul de combustibil si emisiile de CO2 cu 20%. Dozare precisa a detergentilor cu functie de clatire Utilizare prietenoasa Operare intuitiva prin comutatorul selectiv mare cu un singur buton Deschidere mare a rezervorului pentru admisie Flacon la indemana pentru ingrijirea sistemului, poate fi schimbat din exterior. Depozitare Sertar de accesorii cu incuietoare pentru duze, unelte, etc. Cârlige de depozitare pentru cablul de alimentare și furtunul de înaltă presiune. Suport pentru lance integrat pentru transport Fiabilitate Sistem de amortizare soft (SDS) compenseaza vibratiile si varfurile de presiune in sistemul de inalta presiune Filtrul de apă mare protejează pompa împotriva defecțiunilor. Sistem de dedurizare a apei pentru protejarea bobinei de încălzire împotriva calcifierii. Mobilitate Principiu alergator cu roti mari si rola de ghidaj Buzunare integrate, generoase in sasiu Element de rabatare integrat pentru rabatarea simpla in cazul depasirii de obstacole precum trepte si borduri Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.