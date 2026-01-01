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    Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 6/14-4 CX | Kärcher

    Curățător cu presiune Kärcher gri și galben, cu roți și mâner, pe fundal alb.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HDS 6/14-4 CX

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.170-902.0

    • Mod economic eco!efficiency
    • Motor electric răcit cu apă în 4 poli
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