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    Aparat de curatat cu inalta presiune cu încălzire HDS 6/14 C 11692000 | Kärcher

    Aspirator Kärcher profesional, gri, cu roți mari și mâner negru, butoane galbene și roșii.

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HDS 6/14 C

    Cod produs: 1.169-200.0