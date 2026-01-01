Puternicul aparat de curatat cu apa calda sub presiune din clasa HDS Compact de la Karcher: cu modul eco!efficiency , HDS 6/14 C combina curatarea economica, prietenoasa cu mediul cu manevrarea deosebit de usoara.Cu pistolul de inalta presiune EASY!Force high-pressure gun, care utilizeaza forta de recul al jetului pentru a reduce la zero forta de sustinere din partea operatorului, cat si cu sistemul de conectori EASY!Lock, ce permite montarea si demontarea cu de pana la cinci ori mai repede fata de conectorii prin insurubare. Functia Servo Control asigura presiune variabila si reglarea debitului direct de pe pistol.Aparatul este dotat cu un buton de operare intuitiv. Rotile mari si rotita de directie asigura manevrare usoara., in timp ce sasiul robust cu rezervoare integrate pt combustibil si detergenti pot rezista cu usurinta la utilizare mai intensa.Compartimente de depozitare practice pentru accesorii, duze completeaza acestui aparat monofazic.

Rentabilitate Modul eco!efficiency - economic si ecologic si in timpul perioadelor indelungate de folosire Reduce consumul de combustibil si emisiile de CO2 cu 20%. Dozare precisa a detergentilor cu functie de clatire Utilizare prietenoasa Operare intuitiva prin comutatorul selectiv mare cu un singur buton Deschidere mare a rezervorului pentru admisie Flacon la indemana pentru ingrijirea sistemului, poate fi schimbat din exterior. Depozitare Sertar de accesorii cu incuietoare pentru duze, unelte, etc. Cârlige de depozitare pentru cablul de alimentare și furtunul de înaltă presiune. Suport pentru lance integrat pentru transport Fiabilitate Sistem de amortizare soft (SDS) compenseaza vibratiile si varfurile de presiune in sistemul de inalta presiune Filtrul de apă mare protejează pompa împotriva defecțiunilor. Sistem de dedurizare a apei pentru protejarea bobinei de încălzire împotriva calcifierii. Mobilitate Principiu alergator cu roti mari si rola de ghidaj Buzunare integrate, generoase in sasiu Element de rabatare integrat pentru rabatarea simpla in cazul depasirii de obstacole precum trepte si borduri Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.