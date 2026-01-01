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    Aparat de curatat cu inalta presiune HDS 6/14 CX 11699050 | Kärcher

    Curățător cu presiune Kärcher gri și galben, cu roți și mâner, pe fundal alb.

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HDS 6/14 CX

    Cod produs: 1.169-905.0