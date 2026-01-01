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    Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 6/15-4 Classic | Kärcher

    Curățător cu presiune Kärcher, model industrial, cu roți, furtun și pistol de pulverizare, design robust și compact.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HDS 6/15-4 Classic

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.030-914.0

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