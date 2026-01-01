Calitate, ergonomie și ușurință de utilizare: HDS 6/15 C este un aparat de curățare de înaltă presiune cu apă caldă, monofazat, clasa compactă, cu un motor răcit cu aer, modul eco!efficiency și operare intuitivă cu un singur buton. O pompă axială robustă cu trei pistoane ceramice creează presiunea necesară. Pistolul de înaltă presiune EASY!Force Advanced cu tehnologie patentată a duzei și o țeavă de oțel cu o lungime de peste 1 metru, precum și dispozitivele de fixare rapidă EASY!Lock asigură o muncă ergonomică. Sistemul Soft Damping System (SDS) reduce vibrațiile pentru o muncă fără oboseală. Tehnologia apei calde descompune eficient chiar și lubrifianții și reduce utilizarea detergenților, care sunt dozați cu precizie dintr-un rezervor de 15,5 litri. Presiunea și debitul de apă pot fi reglate în funcție de sarcină. HDS 6/15 C, ușor de întreținut, este proiectat pentru utilizarea zilnică în condiții dificile. Opțiunea de detartrare, un filtru de apă și o supapă de siguranță protejează aparatul. Un șasiu robust protejează împotriva impactului, în timp ce roțile mari și o rolă de direcție oferă o manevrabilitate ridicată. Există posibilități de depozitare pentru accesorii.

Eficiență ridicată Modul eco!efficiency - economic si ecologic si in timpul perioadelor indelungate de folosire Reduce consumul de combustibil si emisiile de CO2 cu 20%. Gama larga de accesorii cu EASY!Lock EASY!Force Advanced pentru utilizare usoara, fara oboseala Lance rotativă din oțel inoxidabil de 1050 mm. Duza de putere Kärcher brevetată poate oferi o forță de impact cu până la 40% mai mare decât duzele convenționale. Siguranță la utilizare Filtrul de apă ușor de accesat protejează pompa împotriva particulelor de murdărie din apă. Supapele de siguranță, lipsa de apă și/sau combustibil asigură protecția mașinii. Fiabilitate Sistem de dedurizare a apei pentru protejarea bobinei de încălzire împotriva calcifierii. Sistem de amortizare soft (SDS) compenseaza vibratiile si varfurile de presiune in sistemul de inalta presiune Spații multiple de depozitare pentru accesorii integrate în mașină Cârlige de depozitare pentru cablul de alimentare și furtunul de înaltă presiune. Depozitare integrată a duzei. Suport pentru lance integrat pentru transport Dozarea detergentului Dozare precisa a detergentilor cu functie de clatire Deschidere mare a rezervorului pentru admisie Concept de mobilitate Principiul "alergator" cu roti mari si cauciucate si role ghidaj Element de rabatare integrat pentru rabatarea simpla in cazul depasirii de obstacole precum trepte si borduri Împingeți mânere pentru un transport simplu și manevrabilitate. Elemente de comandă simple Operare intuitiva prin comutatorul selectiv mare cu un singur buton