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    Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 6/15 CXA | Kärcher

    Curățător cu presiune Kärcher gri, cu roți, mâner negru și butoane galbene.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HDS 6/15 CXA

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.169-921.0

    Curățător de înaltă presiune cu apă caldă HDS 6/15 CXA din clasa compactă, monofazat, cu modul eco!efficiency și tambur automat cu un furtun de înaltă presiune Ultra Guard de 15 m.
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