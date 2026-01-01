Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 6/15 CXA | Kärcher

Ergonomic și ușor de utilizat: HDS 6/15 CXA monofazat cu modul eco!efficiency este un aparat puternic de curățat cu apă caldă de înaltă presiune din clasa compactă. O pompă axială robustă cu 3 pistoane generează presiunea necesară. Tamburul automat pentru înfășurarea și derularea furtunului de înaltă presiune Ultra Guard, lung de 15 metri, cu înveliș din Teflon®, chiar și sub presiune, asigură un confort ridicat și timpi de instalare scurți. Pistolul de înaltă presiune EASY!Force Advanced cu tehnologie patentată a duzei asigură o muncă ergonomică. Sistemul Soft Damping System (SDS) reduce vibrațiile. Apa caldă descompune eficient chiar și lubrifianții și reduce utilizarea detergenților, care sunt dozați cu precizie dintr-un rezervor de 15,5 litri. Presiunea și debitul de apă pot fi reglate în funcție de sarcină. HDS 6/15 CXA, ușor de întreținut, este proiectat pentru utilizarea zilnică în condiții dificile. Opțiunea de detartrare, un filtru de apă și o supapă de siguranță protejează aparatul. Un șasiu robust protejează împotriva impactului, în timp ce roțile mari și o rolă de direcție oferă o manevrabilitate ridicată. Există posibilități integrate de depozitare pentru accesorii.

Tambur automat pentru furtun Furtun Ultra Guard HD rezistent la zgârieturi și neted, cu acoperire Teflon®. Eficiență ridicată Modul eco!efficiency - economic si ecologic si in timpul perioadelor indelungate de folosire Reduce consumul de combustibil si emisiile de CO2 cu 20%. Gama larga de accesorii cu EASY!Lock Pistol de înaltă presiune EASY!Force Advanced pentru lucrări fără oboseală, fără efort. Lance rotativă din oțel inoxidabil de 1050 mm. Siguranță la utilizare Filtrul de apă ușor de accesat protejează pompa împotriva particulelor de murdărie din apă. Supapele de siguranță, lipsa de apă și/sau combustibil asigură protecția mașinii. Fiabilitate Sistem de dedurizare a apei pentru protejarea bobinei de încălzire împotriva calcifierii. Sistem de amortizare soft (SDS) compenseaza vibratiile si varfurile de presiune in sistemul de inalta presiune Spații multiple de depozitare pentru accesorii integrate în mașină Cârlige de depozitare pentru cablul de alimentare și furtunul de înaltă presiune. Depozitare integrată a duzei. Suport pentru lance integrat pentru transport Dozarea detergentului Dozare precisa a detergentilor cu functie de clatire Deschidere mare a rezervorului pentru admisie Concept de mobilitate Principiul "alergator" cu roti mari si cauciucate si role ghidaj Suport rabatabil integrat pentru trecerea fara efort a obstacolelor. Împingeți mânere pentru un transport simplu și manevrabilitate. Elemente de comandă simple Operare intuitiva prin comutatorul selectiv mare cu un singur buton