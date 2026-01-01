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    Aparat de spalat cu presiune profesionalHDS 7/16-4 C Anniversary Edition | Kärcher

    Aparat de curățare cu presiune Kärcher, negru, cu roți și mâner, butoane galbene și roșii, etichetă "Professional".

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HDS 7/16-4 C Anniversary Edition

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.174-919.0

    • Kärcher 90th Anniversary Edition în negru
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