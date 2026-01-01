Aparat de spalat cu presiune profesionalHDS 7/16-4 C Anniversary Edition | Kärcher

Aniversarea a 90 de ani Kärcher: puternicul HDS 7/16-4 C Anniversary Edition în negru este un curățător cu apă caldă cu trei faze din clasa compactă. Pe lângă robustul său motor electric răcit cu apă, mașina impresionează prin alte caracteristici extinse. Acestea includ modul unic eco!efficiency, care permite o funcționare deosebit de ecologică și eficientă. Alte caracteristici: operare centrală cu un singur buton, care asigură o manipulare ușor de utilizat. Roți mari și un rolu de direcție care garantează o manevrabilitate excelentă. Și un șasiu rezistent la uzură prezintă rezervoare integrate pentru detergenți și combustibil. În plus, pistolul de înaltă presiune EASY!Force permite o muncă confortabilă prin utilizarea forței de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de menținere la zero. Cuplajele rapide EASY!Lock permit o manipulare de cinci ori mai rapidă decât conexiunile cu șuruburi convenționale, fără a compromite robustețea sau longevitatea. Există, de asemenea, compartimente practice de depozitare pentru duze și alte accesorii.

Rentabilitate Modul eco!efficiency - economic si ecologic si in timpul perioadelor indelungate de folosire Reduce consumul de combustibil si emisiile de CO2 cu 20%. Utilizare prietenoasa Operare intuitivă datorită selectorului mare cu un singur buton. Deschidere mare a rezervorului pentru admisie Flacon la indemana pentru ingrijirea sistemului, poate fi schimbat din exterior. Depozitare Sertar de accesorii cu incuietoare pentru duze, unelte, etc. Cârlige de depozitare pentru cablul de alimentare și furtunul de înaltă presiune. Suport pentru lance integrat pentru transport Fiabilitate Sistem de dedurizare a apei pentru protejarea bobinei de încălzire împotriva calcifierii. Filtrul de apă mare protejează pompa împotriva defecțiunilor. Termostatul pentru gaz de esapament integrat opreste motorul de angrenaj la o temperatura a gazului de esapament de peste 300 °C Mobilitate Principiu alergator cu roti mari si rola de ghidaj Buzunare integrate, generoase in sasiu Element de rabatare integrat pentru rabatarea simpla in cazul depasirii de obstacole precum trepte si borduri Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.