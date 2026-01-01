Aparat de spalat cu presiune profesionalHDS 7/16-4 C Anniversary Edition | Kärcher

☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Aparat de spalat cu presiune profesional
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.174-919.0
Numărul fazelor de curent (Ph)
3
Tensiune (V)
400
Frecvență (Hz)
50
Debit transportat (l/h)
270 - 700
Presiune de lucru (bar / MPa)
30 - 160 / 3 - 16
Temperatura maxima (la alimentare 12°C) (°C)
max. 80
Putere (kW)
5.1
Consumul de ulei de încălzire, încărcare maximă (kg/h)
4.1
Consumul de ulei de încălzire, eficiența ecologică (kg/h)
3.3
Cablu de racordare (m)
5
Rezervor combustibil (l)
15
Greutatea cu accesorii (kg)
113
Greutate cu ambalaj (kg)
124.8
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1060 x 650 x 920
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Domenii de utilizare