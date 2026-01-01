Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 7/16 CXA | Kärcher

☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Aparat de spalat cu presiune profesional
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.173-912.0Puternicul HDS 7/16 CXA, trifazat, din clasa compactă curăță cu apă caldă și înaltă presiune. Are modul eco!efficiency și tambur automat cu un furtun de înaltă presiune, Ultra Guard de 15 m.
Numărul fazelor de curent (Ph)
3
Tensiune (V)
400
Frecvență (Hz)
50
Debit transportat (l/h)
310 - 660
Presiune de lucru (bar / MPa)
30 - 160 / 3 - 16
Presiunea maximă (bar)
220
Temperatura maxima (la alimentare 12°C) (°C)
max. 80
Putere (kW)
4.4
Consumul de ulei de încălzire, încărcare maximă (kg/h)
3.6
Consumul de ulei de încălzire, eficiența ecologică (g/h)
2.9
Cablu de racordare (m)
5
Dimensiune duză
025
Rezervor combustibil (l)
15
Greutatea cu accesorii (kg)
114.3
Greutate cu ambalaj (kg)
126.3
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1260 x 650 x 920
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
Citește online manualul de utilizare, simplu și rapid
Informații produs
Domenii de utilizare