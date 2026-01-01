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    Aparat de curatat cu inalta presiune HDS 8/18-4 C 11749000 | Kärcher

    Curățător cu presiune Kärcher gri, cu roți și mâner, butoane galbene și roșii, într-un cadru interior.

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HDS 8/18-4 C

    Cod produs: 1.174-900.0