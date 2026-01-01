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    Aspirator Kärcher gri cu roți, mâner negru și panou de control galben.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HDS 8/18-4 C

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.174-918.0

    HDS 8/18-4 C, puternicul curățător cu apă caldă, trifazat, clasa compactă, are mod eco!efficiency, treaptă de abur, pompă axială cu 3 pistoane, pistol de presiune înaltă EASY!Force Advanced
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