Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 8/18-4 Classic | Kärcher

Inginerie eficientă a arzătorului

Grad ridicat de eficiență cu emisii scăzute și viață lungă. Aplicații de lucru lungi datorită rezervorului de combustibil de 30 l. În treapta ECO aparatul lucrează în zona de temperatură de cea mai mare rentabilitate (60 °C) - și asta la debit maxim al apei