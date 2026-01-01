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    Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 8/18-4 CXA | Kärcher

    Aspirator Kärcher gri cu roți, panou de control galben și negru, mâner negru și etichete albe pe lateral.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HDS 8/18-4 CXA

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.174-928.0

    Curățător de înaltă presiune cu apă caldă HDS 8/18 CXA, clasa compactă, trifazat, cu mod eco!efficiency, treaptă de abur și tambur automat cu furtun de înaltă presiune Ultra Guard de 15 m.