Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 8/18-4 CXA | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Aparat de spalat cu presiune profesional
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.174-928.0Curățător de înaltă presiune cu apă caldă HDS 8/18 CXA, clasa compactă, trifazat, cu mod eco!efficiency, treaptă de abur și tambur automat cu furtun de înaltă presiune Ultra Guard de 15 m.
Numărul fazelor de curent (Ph)
3
Tensiune (V)
400
Frecvență (Hz)
50
Debit transportat (l/h)
300 - 800
Presiune de lucru (bar / MPa)
30 - 180 / 3 - 18
Presiunea maximă (bar)
220
Temperatura maxima (la alimentare 12°C) (°C)
min. 80 - max. 155
Putere (kW)
6
Consumul de ulei de încălzire, încărcare maximă (kg/h)
5.2
Consumul de ulei de încălzire, eficiența ecologică (kg/h)
4.2
Cablu de racordare (m)
5
Rezervor combustibil (l)
15
Greutatea cu accesorii (kg)
122.3
Greutate cu ambalaj (kg)
134.3
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1260 x 650 x 920
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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