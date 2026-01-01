Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 8/18-4 CXA | Kärcher

Cel mai puternic curățător de înaltă presiune cu apă caldă, trifazat, clasa compactă, inclusiv rolă automată pentru furtun: HDS 8/18-4 CXA cu mod eco!efficiency și treaptă de abur. Motorul cu 4 poli este răcit cu apă. Pompă axială robustă cu trei pistoane ceramice generează o presiune ridicată. Tamburul automat pentru înfășurarea și derularea furtunului de înaltă presiune Ultra Guard, de 15 metri, cu înveliș din Teflon®, chiar și sub presiune, asigură flexibilitate și timpi scurți de instalare. Pistolul de înaltă presiune EASY!Force Advanced cu servocomandă pentru reglarea presiunii și a debitului de apă, tehnologia brevetată a duzei și cuplele de fixare rapidă EASY!Lock asigură o muncă ergonomică. Sistemul Soft Damping System (SDS) reduce vibrațiile. Apa caldă descompune eficient chiar și lubrifianții și reduce utilizarea detergenților, care sunt dozați cu precizie din rezervor de 15,5 litri. HDS 8/18-4 CXA, ușor de întreținut, este proiectat pentru utilizarea zilnică în condiții dificile. Opțiunea de detartrare, filtru de apă și supapa de siguranță protejează aparatul. Șasiul robust protejează împotriva impactului, roțile mari și rolă de direcție oferă o manevrabilitate ridicată.

Tambur automat pentru furtun Furtun Ultra Guard HD rezistent la zgârieturi și neted, cu acoperire Teflon®. Tambur automat pentru furtunul de înaltă presiune Ultra Guard de 15 m cu înveliș Teflon® pentru lucru în siguranță și depozitare convenabilă Eficiență ridicată Modul eco!efficiency - economic si ecologic si in timpul perioadelor indelungate de folosire Reduce consumul de combustibil si emisiile de CO2 cu 20%. Gama larga de accesorii cu EASY!Lock EASY!Force Advanced pentru utilizare usoara, fara oboseala Presiunea și volumul de apă pot fi ajustate de la controlerul cu Servo Control poziționat între lance și pistolul de declanșare. Lance rotativă din oțel inoxidabil de 1050 mm. Siguranță la utilizare Filtrul de apă ușor de accesat protejează pompa împotriva particulelor de murdărie din apă. Supapele de siguranță, lipsa de apă și/sau combustibil asigură protecția mașinii. Fiabilitate Sistem de dedurizare a apei pentru protejarea bobinei de încălzire împotriva calcifierii. Sistem de amortizare soft (SDS) compenseaza vibratiile si varfurile de presiune in sistemul de inalta presiune Spații multiple de depozitare pentru accesorii integrate în mașină Cârlige de depozitare pentru cablul de alimentare și furtunul de înaltă presiune. Depozitare integrată a duzei. Suport pentru lance integrat pentru transport Dozarea detergentului Dozare precisa a detergentilor cu functie de clatire Deschidere mare a rezervorului pentru admisie Concept de mobilitate Principiul "alergator" cu roti mari si cauciucate si role ghidaj Element de rabatare integrat pentru rabatarea simpla in cazul depasirii de obstacole precum trepte si borduri Împingeți mânere pentru un transport simplu și manevrabilitate. Elemente de comandă simple Operare intuitivă datorită selectorului mare cu un singur buton.