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    Aparat de spalat cu presiune profesionalHDS 9/17-4 C Classic | Kärcher

    Aspirator Kärcher profesional gri cu roți, mâner și panou de control circular galben.

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HDS 9/17-4 C Classic

    Cod produs: 1.174-905.0