Aparat de spalat cu presiune profesionalHDS 9/17-4 CX | Kärcher

HDS 9/17-4 CX este o mașină de curățat cu apă caldă de înaltă presiune trifazată din clasa Compact. Are un motor electric răcit cu apă și funcții suplimentare extinse. Acestea includ modul unic eco!efficiency, care permite o funcționare ecologică și economică. Manevrarea ușor de utilizat este asigurată de operarea centrală cu un singur buton. Roțile mari și rolele de direcție asigură o mobilitate remarcabilă. Șasiul robust are rezervoare integrate pentru agent de curățare și combustibil. Dispune de asemenea de compartimente practice de depozitare pentru accesorii, duze etc. În timp ce pistolul de înaltă presiune EASY!Force folosește forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de reținere la zero, dispozitivele de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock faceți manipularea de cinci ori mai rapidă decât cu îmbinările cu șuruburi convenționale, fără a face compromisuri când vine vorba de robustețe și longevitate.

Rentabilitate Modul eco!efficiency - economic si ecologic si in timpul perioadelor indelungate de folosire Reduce consumul de combustibil si emisiile de CO2 cu 20%. Dozare precisa a detergentilor cu functie de clatire Utilizare prietenoasa Operare intuitiva prin comutatorul selectiv mare cu un singur buton Deschidere mare a rezervorului pentru admisie Flacon la indemana pentru ingrijirea sistemului, poate fi schimbat din exterior. Depozitare Sertar de accesorii cu incuietoare pentru duze, unelte, etc. Tambur pentru furtun integrat cu furtun pentru inalta presiune de 15 m. Pentru o raza mare de actiune si depozitare usoara si rapida (variante CX) Suport pentru lance integrat pentru transport Fiabilitate Sistem de amortizare soft (SDS) compenseaza vibratiile si varfurile de presiune in sistemul de inalta presiune Filtrul de apă mare protejează pompa împotriva defecțiunilor. Sistem de dedurizare a apei pentru protejarea bobinei de încălzire împotriva calcifierii. Mobilitate Principiu alergator cu roti mari si rola de ghidaj Buzunare integrate, generoase in sasiu Element de rabatare integrat pentru rabatarea simpla in cazul depasirii de obstacole precum trepte si borduri Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.