Aparat de spalat cu presiune profesionalHDS 9/17-4 CX | Kärcher

☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Aparat de spalat cu presiune profesional
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.174-908.0
Numărul fazelor de curent (Ph)
3
Tensiune (V)
400
Frecvență (Hz)
50
Debit transportat (l/h)
290 - 900
Presiune de lucru (bar / MPa)
30 - 170 / 3 - 17
Temperatura maxima (la alimentare 12°C) (°C)
min. 80 - max. 155
Putere (kW)
6.1
Consumul de ulei de încălzire, încărcare maximă (kg/h)
5.6
Cablu de racordare (m)
5
Rezervor combustibil (l)
15
Greutatea cu accesorii (kg)
126.2
Greutate cu ambalaj (kg)
135
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1215 x 650 x 920
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Domenii de utilizare