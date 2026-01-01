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Țară: România
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Aparat de spalat cu presiune profesional
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.030-910.0Aparatul de curățare cu apă caldă de înaltă presiune fiabilă, ușor de operat, cu un raport excelent preț/performanță și echipat cu o pompă cu arbore cotit de înaltă calitate, precum și cu un cadru robust din oțel tubular.
Numărul fazelor de curent (Ph)
3
Tensiune (V)
400
Frecvență (Hz)
50
Debit transportat (l/h)
300 - 900
Presiune de lucru (bar / MPa)
30 - 200 / 3 - 20
Temperatura maxima (la alimentare 12°C) (°C)
max. 80
Putere (kW)
7
Consumul de ulei de încălzire, încărcare maximă (kg/h)
5.8
Consumul de ulei de încălzire, eficiența ecologică (kg/h)
4.7
Cablu de racordare (m)
5
Rezervor combustibil (l)
30
Greutatea cu accesorii (kg)
124
Greutate cu ambalaj (kg)
134
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1075 x 722 x 892
Set de livrare
Echipamente
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