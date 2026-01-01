Datorită componentelor sale fiabile, aparatul de curățare cu apă caldă de înaltă presiune HDS 9/20-4 M Classic de la Kärcher strălucește prin cea mai simplă utilizare, ușurința de întreținere și cele mai bune rezultate de curățare. Pompa robustă cu arbore cotit, protejată de contaminare de un filtru de apă, și motorul electric cu 4 poli, cu turație redusă, asigură performanțe ridicate și o funcționare de lungă durată. Datorită designului deschis, toate componentele esențiale sunt foarte ușor de accesat, în timp ce protecția maximă este asigurată de un cadru tubular robust din oțel. Acest lucru face ca HDS 9/20-4 M Classic să fie potrivit pentru cele mai dificile aplicații în condiții dificile, cum ar fi pe șantierele de construcții sau în agricultură. Cârligele integrate pentru macara și roțile mari, rezistente la perforații, facilitează transportul către și de pe șantier. Aparatul din clasa de mijloc este echipat, de asemenea, cu pistolul de înaltă presiune Classic, cu o rezistență ridicată la uzură, cu un rezervor de combustibil de 30 de litri pentru aplicații de curățare de foarte lungă durată și cu opțiuni practice pentru depozitarea accesoriilor, ca dotare standard.

Robust si durabil Un cadru robust din oțel tubular protejează în mod fiabil mașina împotriva deformărilor. Accesibilitate bună pentru service și întreținere ușoară. Fiabilitate Pompă robustă cu arbore cotit cu calitate dovedită Kärcher. Tehnologie dovedită de siguranță, cum ar fi supapa de siguranță termică și filtru de apă. Inginerie eficientă a arzătorului Grad ridicat de eficiență cu emisii scăzute și viață lungă. Aplicații de lucru lungi datorită rezervorului de combustibil de 30 l. În treapta ECO aparatul lucrează în zona de temperatură de cea mai mare rentabilitate (60 °C) - și asta la debit maxim al apei Mobilitate crescută Roți mari, rezistente la perforare, pentru manevrare sigură pe suprafețe denivelate. Cu cârlig de macara pentru transport simplu.