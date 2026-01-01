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    Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 9/20-4 M | Kärcher

    Curățător cu presiune Kärcher gri, cu roți și panou de control galben pe partea superioară.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HDS 9/20-4 M

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.071-941.0

    Aparat de curățare de înaltă presiune cu apă caldă de clasă medie extrem de ușor de utilizat, cu pompă axială robustă cu 3 pistoane, motor electric cu 4 poli răcit cu apă și 2 rezervoare de detergent.
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