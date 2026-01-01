Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 9/20-4 M | Kärcher

Aparatul de curățare cu apă caldă de înaltă presiune HDS 9/20-4 M de la Kärcher combină cea mai înaltă calitate de curățare cu cea mai bună ergonomie și ușurință în utilizare. Componentele și sistemele de înaltă calitate, cum ar fi pompa axială robustă cu 3 pistoane ceramice, motorul electric cu 4 poli de viteză mică, răcit cu apă, ingineria optimizată a arzătorului și modul economic eco!eficiență, asigură siguranța și economicitatea operațiunilor. Pistolul inovator EASY!Force Advanced HP cu declanșare cu servocomandă și lance de pulverizare din oțel inoxidabil cu lungimea de 1050 de milimetri, cu tehnologie patentată a duzelor este, de asemenea, inclus ca standard pentru lucru fără efort, fără oboseală și ergonomic. Mașina de clasă medie impresionează și prin cele 2 rezervoare de detergent, funcționarea intuitivă cu 1 comutator, depozitarea ergonomică a accesoriilor, dispozitivele de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock care economisesc timp și un concept sofisticat de mobilitate. Tehnologia de siguranță aplicată în mod constant, cu filtru de apă, supape de siguranță și furtun SDS, protejează, de asemenea, în mod fiabil HDS 9/20-4 M, deosebit de ușor de întreținut, împotriva deteriorării.

Eficiență ridicată În treapta ECO aparatul lucrează în zona de temperatură de cea mai mare rentabilitate (60 °C) - și asta la debit maxim al apei Printr-o adaptare optimă a ciclurilor de ardere consumul de combustibil este redus cu pana la 20% fata de consumul normal Gama larga de accesorii cu EASY!Lock EASY!Force Advanced pentru utilizare usoara, fara oboseala Presiunea și volumul de apă pot fi ajustate de la controlerul cu Servo Control poziționat între lance și pistolul de declanșare. Lance rotativă din oțel inoxidabil de 1050 mm. Eficiență maximă Tehnologie probată în practică și foarte eficientă a arzătorului, „Fabricat în Germania”. Motor electric în 4 poli cu pompa axiala cu 3 pistoane Motor răcit cu apă pentru un nivel înalt de performanță și durabilitate. Siguranță la utilizare Filtrul de apă ușor de accesat protejează pompa împotriva particulelor de murdărie din apă. Supapele de siguranță, lipsa de apă și/sau combustibil asigură protecția mașinii. Sistem de amortizare soft (SDS) compenseaza vibratiile si varfurile de presiune in sistemul de inalta presiune Spații multiple de depozitare pentru accesorii integrate în mașină Toate accesoriile pot fi depozitate direct pe aparat. Pentru furtunuri si cablul de retea exista doua carlige de sustinere Compartiment de depozitare spațios pentru agenți de curățare, mănuși sau instrumente. Dozarea detergentului Permutare simpla intre rezervorul 1 si 2 de detergent Dozare precisa a detergentilor cu functie de clatire Concept de mobilitate Principiul "alergator" cu roti mari si cauciucate si role ghidaj Suport rabatabil integrat pentru trecerea fara efort a obstacolelor. Împingeți mânere pentru un transport simplu și manevrabilitate. Elemente de comandă simple Un comutator pentru toate functiile aparatului