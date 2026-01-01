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    Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 9/20-4 MXA | Kärcher

    Curățitor cu presiune Kärcher gri, cu roți și mâner pentru transport.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HDS 9/20-4 MXA

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.071-940.0

    Ergonomic, ușor de operat: aparat de curățare cu apă caldă de înaltă presiune cu tambur automat pentru furtun, mod economic eco!eficiența și motor electric cu 4 poli, răcit cu apă.
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