Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 9/20-4 MXA | Kärcher

Datorită tamburului automat de furtun cu furtun Ultra Guard HP, acoperit cu teflon, lung de 20 de metri, aparatul de curățare cu apă caldă de înaltă presiune HDS 9/20-4 MXA impresionează prin confort maxim al utilizatorului și timpi scurti de instalare. Tamburul de furtun permite înfășurarea și desfășurarea furtunului la un unghi de până la 45° și, de asemenea, reduce timpul obișnuit de configurare cu peste 50%. Componentele și sistemele de înaltă calitate, cum ar fi motorul electric cu 4 poli răcit cu apă, pompa axială robustă cu 3 pistoane ceramice, ingineria optimizată a arzătorului și modul economic eco!eficiency asigură în mod fiabil funcționarea economică și sigură. Pistolul inovator EASY!Force Advanced HP cu declanșare cu servocomandă și lance de pulverizare de 1050 milimetri permite, de asemenea, aplicații de curățare fără oboseală. În plus, mașina din clasa medie de la Kärcher se remarcă prin cele 2 rezervoare de detergent, tehnologie extinsă de siguranță, tehnologie patentată a duzelor, mobilitate ridicată, funcționare intuitivă, elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock care economisesc timp și depozitare sofisticată. posibilitati pentru accesorii.

Tambur automat pentru furtun Furtun Ultra Guard HD rezistent la zgârieturi și neted, cu acoperire Teflon®. Tambur automat de furtun pentru depozitarea comodă și în siguranță a furtunului de înaltă presiune de 20 de metri. Gama larga de accesorii cu EASY!Lock EASY!Force Advanced pentru utilizare usoara, fara oboseala Presiunea și volumul de apă pot fi ajustate de la controlerul cu Servo Control poziționat între lance și pistolul de declanșare. Lance rotativă din oțel inoxidabil de 1050 mm. Eficiență ridicată În treapta ECO aparatul lucrează în zona de temperatură de cea mai mare rentabilitate (60 °C) - și asta la debit maxim al apei Printr-o adaptare optimă a ciclurilor de ardere consumul de combustibil este redus cu pana la 20% fata de consumul normal Eficiență maximă Tehnologie probată în practică și foarte eficientă a arzătorului, „Fabricat în Germania”. Motor electric în 4 poli cu pompa axiala cu 3 pistoane Motor răcit cu apă pentru un nivel înalt de performanță și durabilitate. Siguranță la utilizare Filtrul de apă ușor de accesat protejează pompa împotriva particulelor de murdărie din apă. Supapele de siguranță, lipsa de apă și/sau combustibil asigură protecția mașinii. Sistem de amortizare soft (SDS) compenseaza vibratiile si varfurile de presiune in sistemul de inalta presiune Spații multiple de depozitare pentru accesorii integrate în mașină Toate accesoriile pot fi depozitate direct pe aparat. Pentru furtunuri si cablul de retea exista doua carlige de sustinere Toate accesoriile pot fi depozitate direct pe aparat. Pentru furtunuri si cablul de retea exista doua carlige de sustinere Dozarea detergentului Permutare simpla intre rezervorul 1 si 2 de detergent Dozare precisa a detergentilor cu functie de clatire Ventilul pentru dozare exacta asigura un consum scazut Concept de mobilitate Principiul "alergator" cu roti mari si cauciucate si role ghidaj Suport rabatabil integrat pentru trecerea fara efort a obstacolelor. Împingeți mânere pentru un transport simplu și manevrabilitate. Elemente de comandă simple Un comutator pentru toate functiile aparatului