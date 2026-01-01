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    Aparat de spalat cu presiune cu apa calda HDS-E 8/16-4 M 24 kW | Kärcher

    Aspirator Kärcher profesional, gri, cu roți mari și mâner negru, pe fundal alb.

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HDS-E 8/16-4 M 24 kW

    Cod produs: 1.030-260.0