Tehnologie germană pe care te poți baza
HDS Trailer este construit din componente Kärcher testate și verificate în timp, iar echipamentele sunt proiectate pentru funcționare în regim de lucru în ture.
Aparatele profesionale de spălat cu presiune cu apă caldă montate pe remorcă oferă mobilitate excepțională și ușurință maximă în utilizare. Sunt ideale pentru municipalități, industrie și construcții datorită funcționării complet independente.
Echipamentul este la fel de ușor și confortabil de utilizat ca toate aparatele profesionale de spălat cu presiune cu apă caldă Kärcher, datorită comutatorului unic EASY Operation. Tamburii integrați pentru furtun și spațiile de depozitare pentru accesorii mențin totul organizat și la îndemână.
În modul apă fierbinte, apa este preîncălzită de motor datorită schimbătorului de căldură inovator. Astfel se obțin economii de combustibil de până la 14%.
Rezervorul mare de apă de 500 litri, combinat cu rezervorul de motorină de 100 litri, îți permite să realizezi operațiuni de curățare complet autonome cu HDS Trailer.
Remorcile cu aparat profesional de spălat cu presiune cu apă caldă sunt livrate standard cu:
Echipament vândut ca componentă, fără aprobare CE