    HDS Trailer

    Aparatele profesionale de spălat cu presiune cu apă caldă montate pe remorcă oferă mobilitate excepțională și ușurință maximă în utilizare. Sunt ideale pentru municipalități, industrie și construcții datorită funcționării complet independente.

    Mecanism HDS Trailer

    Tehnologie germană pe care te poți baza

    HDS Trailer este construit din componente Kärcher testate și verificate în timp, iar echipamentele sunt proiectate pentru funcționare în regim de lucru în ture.

    Manipulare simplă

    Echipamentul este la fel de ușor și confortabil de utilizat ca toate aparatele profesionale de spălat cu presiune cu apă caldă Kärcher, datorită comutatorului unic EASY Operation. Tamburii integrați pentru furtun și spațiile de depozitare pentru accesorii mențin totul organizat și la îndemână.

    Eficiență maximă

    În modul apă fierbinte, apa este preîncălzită de motor datorită schimbătorului de căldură inovator. Astfel se obțin economii de combustibil de până la 14%.

    Mobilitate excepțională și utilizare facilă

    1. Motor puternic. Echipat cu un motor diesel Yanmar de 19 kW.
    2. Rază mare de acțiune. HDS Trailer este echipat cu două tambururi de alimentare, fiecare cu furtun de 30 m, precum și cu un furtun de înaltă presiune de 30 m și un rezervor de combustibil de 100 litri.
    3. Spațiu de depozitare. Compartimente pentru detergenți și accesorii integrate la bord.
    4. Carcasă mare. Acces facil la toate componentele principale.
    5. Eficient. Echipat cu tehnologia eficientă a arzătorului Kärcher.
    6. Rezervor mare de apă. Prevăzut cu rezervor de apă curată de 500 litri.
    Curățare complet independentă

    Rezervorul mare de apă de 500 litri, combinat cu rezervorul de motorină de 100 litri, îți permite să realizezi operațiuni de curățare complet autonome cu HDS Trailer.

    Flexibilitate maximă prin configurare

    • HDS   9/50 Tr1 - 500 bar & 900 l/h
    • HDS 13/35 Tr1 - 350 bar & 1300 l/h
    • HDS 17/20 Tr1 - 200 bar & 1700 l/h
    • HDS 13/20 Tr1 - 200 bar & 1300 l/h
    Accesorii standard

    Remorcile cu aparat profesional de spălat cu presiune cu apă caldă sunt livrate standard cu:

    • Furtun de înaltă presiune de 30 m, inclusiv tambur
    • Furtun de alimentare de 30 m, inclusiv tambur
    • Pistol de înaltă presiune
    • Lance de pulverizare

    Opțiuni de mobilitate

    Versiune Trailer

    • Montat pe șasiu
    • Rezervor de apă integrat de 500 litri
    • Cu capac
    • Opțional cu amortizor
    Versiune CAB

    • Cadru staționar cu buzunare pentru furcă de stivuitor
    • Rezervor de apă integrat de 500 litri
    • Cu capac
    Versiune SKID

    • Cadru staționar cu buzunare pentru furcă de stivuitor
    • Fără rezervor de apă
    • Fără capac

    Echipament vândut ca componentă, fără aprobare CE

