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    HEPA | Kärcher

    Filtru oval cu margine neagră și suprafață albă plisată, utilizat pentru aspiratoare Kärcher.

    HEPA

    Cod produs: 2.885-914.0

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