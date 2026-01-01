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    High pressure hose pipe cleaning DN6 14M | Kärcher

    Furtun negru Kärcher pentru curățare, cu conectori metalici la ambele capete, pe fundal alb.

    High pressure hose pipe cleaning DN6 14M

    Cod produs: 6.392-632.0

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