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    Holder sack hinged | Kärcher

    Cadru și componente din plastic gri, incluzând două brațe și șuruburi, pe fundal alb.

    Holder sack hinged

    Cod produs: 6.999-261.0

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