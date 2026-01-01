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    Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa 61100480 Karcher | Kärcher

    Furtun negru Kärcher pentru curățare sub presiune, cu conectori metalici la capete.

    Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa

    Cod produs: 6.110-048.0

    Furtun de înaltă presiune de 10 m (DN 6) pentru curățarea țevilor (racord filetat pentru duza R 1/8).
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