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    Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa | Kärcher

    Furtun negru Kärcher pentru curățare sub presiune, cu conectori metalici la capete.

    Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa

    Cod produs: 6.110-110.0

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