Trimmer pentru gard viu profesional cu acumulator HT 650/36 Bp | Kärcher

Mulțumită tehnologiei inovatoare de 50 V a acumulatorilor noștri litiu-ion puternici, aparatul de tuns gardul viu alimentat cu acumulatori, HT 615 Bp, este extrem de economic și ecologic. Aparatul nu produce substanțe nocive sau emisii de CO2 și impresionează, de asemenea, prin greutatea sa redusă, manipularea fără vibrații și funcționarea silențioasă. Prin urmare, acest produs oferă o soluție ideală pentru zonele sensibile la zgomot în care zgomotele în timpul activității trebuie să fie reduse la minimum, cum ar fi parcurile, complexele rezidențiale, școlile, companiile, spitalele și zonele urbane, în general. Datorită controlului în două trepte a vitezei de tăiere, HT 615 Bp poate fi ușor adaptat la sarcina respectivă pentru garduri vii, arbuști, tufe și arbori. Te rugăm să selectezi separat bateria potrivită pentru cerințele tale, precum și încărcătorul corespunzător pentru baterie.

Mâner ergonomic, rotativ Mâner posterior reglabil pentru a tăia confortabil părțile laterale ale gardului viu. Protejează articulația și reduce simptomele de oboseală. Protecție pentru lamă și mâner de comandă Protecţia lamei şi a mânerului împiedică deteriorarea şi sporeşte siguranţa. Previne deteriorarea lamei atunci când se lucrează în apropierea obstrucțiilor. Două viteze de tăiere Două viteze de tăiere pentru rezultate optime de cosire în orice moment. Șurub cu ochi pentru ramă de transport Lucrează confortabil, fără a obosi, mulțumită distribuției uniforme a greutății. Nu limitează libertatea de mișcare a utilizatorului. Lamă cu două feţe, tăiată cu laser, șlefuită cu pietre diamantate Tăieturi precise, perfecte. Taie chiar și ramurile groase cu putere și fără efort. Motor fără perii Efort minim de întreținere și durată lungă de viață. Generare scăzută de căldură și eficiență ridicată. Flexibilitate completă în cadrul platformei Kärcher de 36 V Acumulatorul poate fi schimbat și montat rapid pe alte echipamente, în funcție de necesități. Crește productivitatea și siguranța în timpul lucrului. Fara emisii de substante periculoase sau CO2 Protejează mediul înconjurător și sănătatea utilizatorului. Vibratii semnificativ reduse comparativ cu masinile cu motoare termice Muncă fără efort pe perioade lungi de timp. Protejează sănătatea utilizatorului. Costuri de exploatare şi de întreţinere mai mici cu până la 90% comparativ cu uneltele alimentate cu benzină Deosebit de economică, deoarece nu există costuri cu benzina.