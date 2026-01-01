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    Trimmer pentru gard viu profesional cu acumulator HT 650/36 Bp | Kärcher

    Trimmer de gard viu Kärcher, cu mâner ergonomic și lamă lungă, pe fundal alb.

    Trimmer pentru gard viu profesional cu acumulator

    HT 650/36 Bp

    Cod produs: 1.042-506.0

    • Motor fără perii
    • Mâner ergonomic, rotativ