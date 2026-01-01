Trimmer pentru gard viu profesional cu acumulator HT 650/36 Bp | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Trimmer pentru gard viu profesional cu acumulator
Cod produs: 1.042-506.0
Platforma bateriei.
Platformă baterie 36 V
Lungime de taiere (mm)
650
Spațiu între dinți (mm)
33
Reglarea vitezei
da
Putere reglabilă
2
Tipul lamei
Tăiere cu laser, diamantat
Viteza lamei (tăieri/min)
Level 1: 2800 Level 2: 3200
Tensiune (V)
36
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
max. 80 max. 100
Greutate fără accesorii (kg)
4.5
Greutate cu ambalaj (kg)
6.4
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1130 x 270 x 230
Set de livrare
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
Domenii de utilizare