☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Aspirator profesional uscat Karcher HV 1/1 Bp Cs 13942220 | Kärcher

    Aspirator portabil Kärcher Professional, gri cu detalii galbene, vedere laterală.

    Aspirator cu acumulator

    HV 1/1 Bp Cs

    Cod produs: 1.394-222.0