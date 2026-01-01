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    Aspirator cu acumulator HV 1/1 Bp Fs | Kärcher

    Aspirator Kärcher profesional, gri, cu mâner negru și butoane galbene, alimentat de baterie de 18V.

    Aspirator cu acumulator

    HV 1/1 Bp Fs

    Cod produs: 1.394-262.0