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    Generator apa calda HWE 12/20-42kW | Kärcher

    Unitate Kärcher din inox cu buton verde și două ieșiri pentru conectare, montată pe perete.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Generator apa calda

    HWE 12/20-42kW

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 3.070-035.0

    Generatorul electric de apă caldă Kärcher cu o putere de încălzire de 42 kW poate fi instalat în mod flexibil pe partea de înaltă presiune a unui aparat de spălat cu presiune.
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