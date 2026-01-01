Generator apa calda HWE 12/20-42kW | Kärcher

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Plată securizată
Generator apa calda
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 3.070-035.0Generatorul electric de apă caldă Kärcher cu o putere de încălzire de 42 kW poate fi instalat în mod flexibil pe partea de înaltă presiune a unui aparat de spălat cu presiune.
Numărul fazelor de curent (Ph)
3
Tensiune (V)
400 - 400
Frecvență (Hz)
50 - 60
Debit transportat (l/h)
max. 1300
Presiune de lucru (bar)
max. 210
Putere (A)
61
Capacitate de încălzire (kW)
42
Alimentare apa
3/8″
Siguranta (A)
63
Temperatura de admisie (°C)
max. 70
Temperatura maxima de lucru (°C)
95
Greutatea cu accesorii (kg)
33.2
Greutate cu ambalaj (kg)
36.2
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
630 x 500 x 160
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
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