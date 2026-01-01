Generator apa calda HWE 12/20-42kW | Kärcher

Încălzitorul de apă Kärcher este un generator electric puternic de apă caldă sub presiune, care încălzește apa instantaneu la presiune ridicată, asigurând o temperatură constantă. Este ideal pentru mașinile staționare de spălat cu presiune, cu un debit de apă de până la 1300 l/h și o presiune de până la 210 bari, dar poate fi utilizat și pentru mașinile mobile. Instalarea pe partea de presiune a mașinii de spălat cu presiune este rapidă și ușoară. Încălzitorul de apă are o putere de încălzire de 42 kW și consumă energie electrică numai atunci când este necesară apă caldă. Acest lucru îl face deosebit de ecologic, deoarece, spre deosebire de arzătoarele pe petrol sau gaz, nu se produc gaze de eșapament. În plus, nu există foc deschis, ceea ce îl face ideal pentru utilizarea în locuri unde arzătoarele nu sunt permise. La un debit de apă de 13 l/min (800 l/h), temperatura apei crește cu 45 °C. Temperatura maximă care poate fi atinsă este de 95 °C, cu o temperatură a apei la intrare de 50 °C. Mașina este ușor de utilizat și deosebit de robustă, deoarece atât cadrul și capacul, cât și serpentina de încălzire electrică sunt fabricate din oțel inoxidabil.

Putere mare de încălzire electrică de 42 kW Apa caldă este disponibilă în câteva secunde. Temperatura constantă de funcționare este de 60 °C atunci când debitul de apă este de 800 l/h, iar temperatura de intrare este de 15 °C. Flexibilitate ridicată Potrivit pentru aparate de curățat cu presiune înaltă staționare și mobile, cu un debit de până la 1300 l/h și o presiune de 210 bari. Încălzitorul electric de apă este instalat pe partea de presiune înaltă a unui aparat de curățat cu presiune înaltă și încălzește doar atunci când este nevoie de apă caldă. Încălzitorul de apă poate fi utilizat atât în exterior, cât și în interior. Ecologic și ușor de utilizat Încălzitorul de apă funcționează exclusiv electric și nu utilizează energie convențională, cum ar fi motorina sau gazul. Apa este încălzită electric în aparat, ceea ce înseamnă că, spre deosebire de arzătoarele cu motorină sau gaz, nu se produc gaze de eșapament. Nu există flacără deschisă, ceea ce îl face potrivit pentru utilizare oriunde este dificil sau interzis să se emită gaze de eșapament dintr-un arzător. Eficiență energetică maximă Eficiență energetică ridicată, deoarece – spre deosebire de cazanele de joasă presiune – nu este necesară stocarea apei calde. Aceasta este încălzită doar atunci când este necesară apă caldă. Instalare simplă de tip plug-and-play și funcționare ușoară. Siguranță maximă și operare simplă Include comutator de debit pentru protecție împotriva funcționării în gol. Cu termostat de siguranță pentru a preveni formarea de vapori. Temperatura necesară a apei poate fi setată folosind un regulator de temperatură.