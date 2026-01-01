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    Aparat de curatat cu inalta presiune HWE 860 30700300 | Kärcher

    Unitate de control Kärcher, cu panou de comandă alb, butoane colorate și indicatori, montată pe perete.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Generator apa calda

    HWE 860

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 3.070-030.0

    Radiator electric individual
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