Aparat de curatat cu inalta presiune HWE 860 30700300 | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Generator apa calda
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 3.070-030.0Radiator electric individual
Numărul fazelor de curent (Ph)
3
Tensiune (V)
400
Frecvență (Hz)
50 - 60
Debit transportat (l/h)
min. 700 - max. 1300
Putere (kW)
24
Capacitate de încălzire (kW)
24
Siguranta (A)
50
Temperatura de admisie (°C)
up to 80
Cantitatea minima de alimentare (l/h)
700
Temperatura maxima de lucru (°C)
85
Capacitate boiler cu camera preincalzire (l)
19
Greutatea cu accesorii (kg)
42
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
700 x 610 x 720
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Domenii de utilizare