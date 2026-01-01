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    HydroBooster JET TR 040 Professional | Kärcher

    Accesoriu gri Kärcher pentru curățare, cu șuruburi vizibile și conector la un capăt, pe fundal alb.

    HydroBooster JET TR 040 Professional

    Cod produs: 2.113-086.0

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    Pe baza capacității de a curăța o suprafață 50% mai mare decât lancea standard cu jet plat Kärcher, folosind aceeași cantitate de energie și apă.