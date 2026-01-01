Noul aparat de curatat cu gheata carbonica IB 15/120 este puternic, robust si extrem de fiabil. Solutiile de detaliu inteligente, cum ar fi suportul, dispozitivul pentru eliminarea ghetii, suportul de fixare si compartimentul de depozitare contribuie si ele la imaginea generala pozitiva, maresc confortul de utilizare si fac activitatea mai placuta. Si din punct de vedere tehnic, solutia consta in detalii, motiv pentru care am imbunatatit semnificativ fluxul de aer, furtunul , pistolul si duza. Rezultatul: randament extraordinar de curatare. In ciuda dimensiunii sale aparatul IB 15/120 este foarte mobil si poate fi transportat de o singura persoana, chiar si pe scari. Pe scurt: cele mai bune rezultate de curatare cu gheata!

Suport pentru cutia de duze Duze de sablare si scule la indemana pe masina. Cutie de duze protejata impotriva murdaririi aplicata lateral pe aparat. Mobilitate deosebita Balans optim al aparatului pentru manevrare comoda pe teren denivelat. Manerele din față și spate facilitează transportul pe trepte Golire automata a resturilor de gheata Golirea rezervoarelor cu resturi de gheata prin apasarea unui buton impiedica inghetarea aparatului dupa terminarea curatarii. Stroj nezamrzá. Recipient cu gheață carbonică din plastic armat cu fibră de sticlă Izolare optimă a gheții carbonice. Fără formare de condens. Fără înghețare pe mașină. Ghidare eficienta a aerului in aparat Gheața reziduala se poate transporta fara probleme de la aparat la duză. Capacitate mare de curățare pe duză. Tambur integrat pentru cablul de impamantare Împământare simpla a obiectului de sablare. Protecție împotriva trecerii de scântei de la utilizator la obiect. Îmbunătățirea confortului de sablare. Separator integrat de ulei si apa Fără înghețarea aparatului. Suport rafinat pentru pistoale Pistolul este depozitat mereu in siguranță. Poziție ideală (de ex. pentru schimbarea duzelor) Sertar integrat pentru duze si unelte Totul la îndemână - direct pe aparat