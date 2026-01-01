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    Curățător cu presiune Kärcher profesional, argintiu, cu roți și mâner, având un pistol de pulverizare negru cu galben.

    Aparat de curatat cu gheata carbonica

    IB 15/120

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.574-104.0

    • Robust și fiabil.
    • Separator de ulei și apă
    • Pentru cele mai intense utilizări.
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