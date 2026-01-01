Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Curățător Kärcher IB 7/40 Professional, cu roți mari și mâner, echipat cu furtun și pistol de pulverizare.

    Aparat de curatat cu gheata carbonica

    IB 7/40 Advanced

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.574-002.0

    • Acționat cu un pistol
    • Separator de ulei și apă
    • Pentru rețelele de aer comprimat locale
    Solicită o ofertă