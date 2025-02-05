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    Sistem industrial de desprafuire ID 130/22 Z22 cu braț | Kärcher

    Aspirator industrial Kärcher cu braț flexibil și furtun negru, pe roți, într-un mediu interior.

    Sistem industrial de desprafuire

    ID 130/22 Z22 cu braț

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 9.990-921.0

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