Sistem industrial de desprafuire ID 130/22 Z22 cu braț | Kärcher

Conceput pentru aspirarea cantităților mari de șpan fin și prafuri periculoase (OEL > 0,1 mg/m³), precum și pentru utilizarea în medii potențial explozive din zona 22, aspiratorul industrial cu braț ID 130/22 Z22 impresionează în aplicații industriale dificile. Motorul său radial puternic și eficient din punct de vedere energetic (IE2), cu debite mari, permite, de asemenea, funcționarea continuă în sistemul cu trei schimburi. Aspiratorul trifazic și mobil, cu o putere nominală de 2,2 kW, are un sistem de filtrare de clasa M, un agitator mecanic integrat și un recipient de 170 de litri. Căruciorul de fixare permite golirea ușoară și ergonomică, deoarece nu este necesară demontarea capului de acționare. O pungă din polietilenă cu mecanism de închidere integrat și furtun de compensare a presiunii pe aspirator garantează golirea cu praf redus și eliminarea în siguranță a deșeurilor aspirate. Dacă mașina este utilizată cu un diametru de 120, este certificată H3 pentru praf de lemn în conformitate cu certificatul DGUV. Acest lucru menține conținutul de praf rezidual în aerul de retur la maximum 0,1 mg/m³ pentru un nivel ridicat de protecție a sănătății.

Echipat cu un filtru cartuș durabil Durată de viață mai lungă, efort de întreținere redus și costuri mai mici. Curățare foarte eficientă a filtrului datorită plaselor de întărire din sacii filtrului. Golire rapida si usoara fara demontarea capului de aspirare. Sistem de coborare a cuvei cu role, pentru o golire usoara. Echipat cu filtru de praf clasa M pentru operarea in conditii de siguranta ridicata. Filtru de praf clasa M proiectat pentru aspirarea prafurilor periculoase. Sistem de golire fără praf pentru materiale periculoase Golire fără praf datorită sacului din PE cu mecanism de închidere integrat. Eliminarea sigură a prafului într-o pungă din PE.