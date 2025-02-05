Sistem industrial de desprafuire ID 130/22 Z22 cu braț | Kärcher

☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Sistem industrial de desprafuire
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 9.990-921.0
Numărul fazelor de curent (Ph)
3
Tensiune (V)
400
Frecvență (Hz)
50
Debit aer (l/s / m³/h)
369 / 1329
Vacuum (mbar / kPa)
25 / 2.5
Capacitate container (l)
170
puterea nominală de intrare (kW)
2.2
Tip de aspirare
Electric
Suprafata filtrare (m²)
9
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
72
Filtru principal de praf
M
Greutate fără accesorii (kg)
187
Greutate cu ambalaj (kg)
187.6
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1170 x 780 x 1580
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Domenii de utilizare