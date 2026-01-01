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    Beleuchtung Pistole IB 15/120 Advanced 28150100 Karcher | Kärcher

    Adaptor negru Kärcher cu șase orificii circulare, utilizat pentru conectarea accesoriilor la echipamentele de curățare.

    Iluminare duză IB 15/120

    Cod produs: 2.815-010.0

    Lumina duza pentru prinderea pe pistolul de sablare. Pentru iluminarea zonei de lucru.
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