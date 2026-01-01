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    Illumination hand trigger gun IB 7/40 28150110 Karcher | Kärcher

    Adaptor negru Kärcher cu șase orificii circulare, utilizat pentru conectarea accesoriilor la echipamentele de curățare.

    Iluminare duză IB 7/40

    Cod produs: 2.815-011.0

    Iluminatorul poate fi prins in suruburi pe pistolul cu jet pentru iluminarea zonei de lucru.
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