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    Stut suruburi 41110220 Karcher | Kärcher

    Adaptor din alamă pentru furtun, cu inscripții și simboluri gravate pe suprafață.

    Infiletare duze / Stut suruburi

    Cod produs: 4.111-022.0

    Racord duza / racord prin filetare pentru conectarea duzelor si accesoriilor de inalta presiune la pistolul de inalta presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 x M 22 x 1,5 si 1 x M 18 x 1,5.
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