Stut suruburi 41110220 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.111-022.0Racord duza / racord prin filetare pentru conectarea duzelor si accesoriilor de inalta presiune la pistolul de inalta presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 x M 22 x 1,5 si 1 x M 18 x 1,5.
Filet de racordare
EASY!Lock
Greutate cu ambalaj (kg)
0.3
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.