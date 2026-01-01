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    Injector de spuma, 900 l/h 36370540 Karcher | Kärcher

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    Injector de spuma, debit de apa 900 l/h

    Cod produs: 3.637-054.0

    Injector de spumă, 900 l/h, 100-120 bar.
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