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    inlocuire piesa gura duza 53219770 Karcher | Kärcher

    Tub cilindric negru, poziționat oblic pe fundal alb.

    inlocuire piesa gura duza

    Cod produs: 5.321-977.0

    Piesa de duza pentru toate mini-duzele unghiulare.
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