Intretinere de top CP 950 ASF 62955230 Karcher | Kärcher

Caracteristici

Ajutor pentru uscare cu luciu, eficient pentru utilizarea in instalatiile de spalat si in aparatele de curatat cu inalta presiune

Produce un luciu reflectant

Uscare fara urme a suprafetelor in legatura cu apa de osmoza

Protejeaza in mod eficient pana la 1 luna

Poate fi folosit cu apa de diferite calitati

Cu efect la toate tipurile de duritate a apei

Conform cu VDA

Tenside biodegradabile conform OECD