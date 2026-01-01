Masina municipala de maturat ISAL 6000 / MCM 600 | Kärcher

Fie că este vorba de aplicații municipale în orașe sau zone suburbane sau în medii industriale cu cerințe stricte de curățare: mașina noastră cu aspirare MCM 600 este cea mai bună opțiune pentru cele mai exigente cerințe de măturare. Sistemul combinat cu accesorii mecanice pentru indepartare particule mari de murdărie, un dispozitiv de aspirare pentru materiale mai ușoare și un sistem de filtrare care cuprinde mai multe filtre din poliester, care filtrează eficient praful fin până la PM1 în toate condițiile, garantează o performanță ridicată de curățare fără dispersie de praf. Un alt factor este direcția sincronizată pe ambele axe, care garantează o manevrabilitate ușoară și o precizie maximă de măturare chiar și la viraj. Sistemul hidraulic patentat (CDS – Clever Detective System) pentru reglarea automată a presiunii la sol a periei centrale ajută, de asemenea, la precizia de măturare. Datorită panoului de control cu ​​afișaj color și taste funcționale de lângă volan, mașina este foarte ușor de operat, în timp ce cabina, care este proiectată pentru 3 persoane, oferă utilizatorilor standarde maxime de siguranță și ergonomie.

Direcție sincronizată pe toate roțile Precizie mare de măturare și la întoarcere, datorită manevrabilității optime. Cabina ergonomica si confortabila Control complet în toate fazele de lucru și condiții excelente de condus. Cu 3 locuri autorizate fara consola centrala pentru acces usor Îndeplinește cele mai înalte standarde în domeniul ergonomiei, siguranței și confortului. Sistem hidraulic patentat Pentru reglarea automată a presiunii la sol a periei centrale. Asigură încărcarea constantă a periei pe sol pe toate suprafețele. Pentru o precizie maximă de măturare și o uzură minimă a periei. Toate funcțiile de conducere și operare sunt ușor de utilizat Panou de control convenabil cu afișaj color și taste funcționale lângă volan. Grafică intuitivă și control ușor de utilizat pentru faze scurte de invatare. Acționare hidrostatică, controlată electronic, cu senzor de sarcină Optimizeaza raportul performanta/consum in toate conditiile. Modul Eco face posibile economii suplimentare de combustibil de până la 25 la sută.