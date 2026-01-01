Masina municipala de maturat ISAL 6000 / MCM 600 | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina municipala de maturat
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.999-052.0
Angrenaj
Motorină
Tracțiune
Tracțiune pe două roți
Producator motoare
VM
Capacitate cilindru (cm³)
4500
Cilindru
6
Volumul rezervorului de combustibil (l)
220
Viteza de conducere (km/h)
- 40
Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
2400
Lățimea de lucru cu 3 perii laterale ( )
3550
Recipient murdărie (l)
6000
Rezervor de apă curată (l)
500
Ampatament ( )
3230
Greutate totală admisă (kg)
13000
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
5450 x 2155 x 2920
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs