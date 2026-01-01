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    Masina municipala de maturat ISAL 6000 / MCM 600 | Kärcher

    Mașină de măturat stradală Kärcher, albă, cu perii rotative portocalii, parcată pe suprafață albă.

    Masina municipala de maturat

    ISAL 6000 / MCM 600

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.999-052.0

    • Operare ușoară și intuitivă
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