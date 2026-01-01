iSolar HP furtun 10 63929770 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.392-977.0Furtun HP flexibil, de calitate inalta (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 10. Stratul exterior are proprietati glisante deosebit de bune atunci cand se extinde si se retrage tija telescopica.
Lungimea manerului telescopic (m)
11.5
Temperatura de admisie (°C)
max. 155
Filet de racordare
M22 x 1,5
Greutate cu ambalaj (kg)
2.2
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.