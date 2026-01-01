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    iSolar HP furtun 10 63929770 Karcher | Kärcher

    Furtun negru de înaltă presiune Kärcher, cu conector metalic la un capăt și conector plastic la celălalt.

    iSolar HP furtun 10

    Cod produs: 6.392-977.0

    Furtun HP flexibil, de calitate inalta (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 10. Stratul exterior are proprietati glisante deosebit de bune atunci cand se extinde si se retrage tija telescopica.
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