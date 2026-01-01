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    iSolar HP furtun 7 63929780 Karcher | Kärcher

    Furtun negru de înaltă presiune Kärcher, cu conector metalic la un capăt și conector plastic la celălalt.

    iSolar HP furtun 7

    Cod produs: 6.392-978.0

    Furtun HP flexibil, de calitate înaltă (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 7. Stratul exterior are proprietăți glisante deosebit de bune atunci când se extinde și se retrage tija telescopică.
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