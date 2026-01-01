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    Aspirator industrial Kärcher cu rezervor metalic, roți mari și mâner pentru transport.

    Aspirator industrial

    IVC 60/12-1 Tact EC

    Cod produs: 1.576-102.0

    • Sistem automat de curățare a filtrelor Tact
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